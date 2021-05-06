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В Египте вводят локдаун: закрывают рестораны, магазины и пляжи

Новина українською → Египет, Четверг 06 мая 2021 10:12
В Египте вводят локдаун: закрывают рестораны, магазины и пляжи Фото: локдаун вводят на две недели, а пляжи и парки будут закрыты с 12 по 16 мая (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Египта приняло решение на две недели закрыть торговые центры, рестораны и магазины. Кроме этого с 12 по 16 мая будут закрыты пляжи и парки.

Об этом заявил премьер-министр Египта Мостафа Мадбули, передает Reuters.

Новые ограничения вступают в силу с четверга, 6 мая. Также на этот период будут запрещены массовые собрания и концерты.

"Как правительство и как официальные лица мы глубоко обеспокоены тем, что граждане не полностью соблюдают меры предосторожности в отношении здоровья ... мы начинаем видеть, что инфекции происходят в семейном масштабе, когда один человек заболевает (они заражают) всю семью", - Сказал Мадбули.

В последние недели фиксируют рост числа новых случаев коронавируса в Египте. С начала пандемии в стране заразились около 231 тысячи человек.

Напомним, с 15 мая Турция ослабляет правила въезда в страну для украинцев. В частности, украинцам разрешат въезжать в Турцию без ПЦР-теста на коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что Кипр с 10 мая снимет все ограничения для вакцинированных туристов, в том числе и из Украины.

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