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Єгипет виявив велике родовище газу у Середземному морі

Фото: Єгипет виявив велике родовище газу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Єгипет виявив велике газове родовище на блоці Nargis у східному Середземномор'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними уряду Єгипту, оцінка запасів родовища все ще продовжується. Згідно з веб-сайтом Chevron, Nargis є одним із чотирьох морських геологорозвідувальних блоків, у яких Chevron володіє операційними інтересами в Єгипті разом з Tharwa Petroleum Co.

Обсяг нової свердловини становить 70 млрд. кубічних метрів природного газу. Виявлений газ може дати поштовх зусиллям Єгипту щодо позиціонування себе як енергетичний центр у східному Середземномор'ї після оголошення у 2015 році про відкриття компанією Eni гігантського газового родовища Зор.

Раніше ми писали, що Нідерланди можуть розконсервувати найбільше у Європі родовище природного газу. У Гронінгенського родовища достатньо невикористаних потужностей, щоб уже цієї зими замінити більшу частину палива, яке Німеччина раніше імпортувала з Росії.

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ГазЄгипетСредиземное море