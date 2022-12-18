Єгипет виявив велике родовище газу у Середземному морі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними уряду Єгипту, оцінка запасів родовища все ще продовжується. Згідно з веб-сайтом Chevron, Nargis є одним із чотирьох морських геологорозвідувальних блоків, у яких Chevron володіє операційними інтересами в Єгипті разом з Tharwa Petroleum Co.

Обсяг нової свердловини становить 70 млрд. кубічних метрів природного газу. Виявлений газ може дати поштовх зусиллям Єгипту щодо позиціонування себе як енергетичний центр у східному Середземномор'ї після оголошення у 2015 році про відкриття компанією Eni гігантського газового родовища Зор.