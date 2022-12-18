Египет обнаружил крупное месторождение газа в Средиземном море

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным правительства Египта, оценка запасов месторождения все еще продолжается. Согласно веб-сайту Chevron, Nargis является одним из четырех морских геологоразведочных блоков, в которых Chevron владеет операционными интересами в Египте вместе с Tharwa Petroleum Co.

Объем новой скважины составляет 70 млрд кубических метров природного газа. Обнаруженный газ может дать толчок усилиям Египта по позиционированию себя в качестве энергетического центра в восточном Средиземноморье после объявления в 2015 году об открытии компанией Eni гигантского газового месторождения Зор.