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ЧМ-2018: Салах не попал в стартовый состав Египта на матч с Уругваем

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    15.06.2018 - 14:08
Фото: Мохамед Салах (twitter.com/fifaworldcup_ar)
Фото: Мохамед Салах (twitter.com/fifaworldcup_ar)

Игрок не выйдет с первых минут на поле

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах не вошел в стартовый состав команды на матч против команды Уругвая в рамках группового этапа чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщается в Twitter египтян.

Салах получил травму в финале Лиги чемпионов в борьбе с защитником "Реала" Серхио Рамосом. По словам главы Египетской футбольной ассоциации Хани Або Риду, к матчу со сборной России 19 июня форвард будет готов.

Встреча Уругвай - Египет начнется в 15:00 по киевскому времени. Матч  будет обслуживать Бьорн Куйперс.

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Теги публикации: Египет, ЧМ-2018, Уругвай, Финал Лиги чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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