ЧМ-2018: Салах не попал в стартовый состав Египта на матч с Уругваем

Игрок не выйдет с первых минут на поле

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах не вошел в стартовый состав команды на матч против команды Уругвая в рамках группового этапа чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщается в Twitter египтян.

Салах получил травму в финале Лиги чемпионов в борьбе с защитником "Реала" Серхио Рамосом. По словам главы Египетской футбольной ассоциации Хани Або Риду, к матчу со сборной России 19 июня форвард будет готов.

Встреча Уругвай - Египет начнется в 15:00 по киевскому времени. Матч будет обслуживать Бьорн Куйперс.