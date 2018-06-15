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Збірна Уругваю вирвала перемогу у Єгипту в першому турі ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    15.06.2018 - 17:00
Фото: Єгипет - Уругвай (fifa.com)
Фото: Єгипет - Уругвай (fifa.com)

Єдиний гол в матчі на рахунку Хосе Хіменеса

Збірна Уругваю змогла здолати команду Єгипту в першому матчі групи А чемпіонату світу-2018. Про це повідомляється на сайті ФІФА.

Єдиний м'яч у поєдинку на 90 хвилині забив Хосе Марія Хіменес, що послав м'яч у сітку ударом головою.

Нагадаємо, нападаючий збірної Єгипту Мохамед Салах не ввійшов до стартового складу команди на цей матч. Гравець, який отримав травму у фіналі Ліги чемпіонів, просидів весь поєдинок на лаві запасних.

Таким чином, після першого туру в групі А по три очки в активі Уругваю і Росії, а збірні Єгипту та Саудівської Аравії балів не мають.

У другому турі уругвайці зустрінуться зі збірною Саудівської Аравії, а російська команда зіграє зі збірною Єгипту.

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Теги публікації: Єгипет, ЧМ-2018, Уругвай  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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