Збірна Уругваю вирвала перемогу у Єгипту в першому турі ЧС-2018

Єдиний гол в матчі на рахунку Хосе Хіменеса

Збірна Уругваю змогла здолати команду Єгипту в першому матчі групи А чемпіонату світу-2018. Про це повідомляється на сайті ФІФА.

Єдиний м'яч у поєдинку на 90 хвилині забив Хосе Марія Хіменес, що послав м'яч у сітку ударом головою.

Нагадаємо, нападаючий збірної Єгипту Мохамед Салах не ввійшов до стартового складу команди на цей матч. Гравець, який отримав травму у фіналі Ліги чемпіонів, просидів весь поєдинок на лаві запасних.

Таким чином, після першого туру в групі А по три очки в активі Уругваю і Росії, а збірні Єгипту та Саудівської Аравії балів не мають.

У другому турі уругвайці зустрінуться зі збірною Саудівської Аравії, а російська команда зіграє зі збірною Єгипту.