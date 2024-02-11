Єгипет погрожує Ізраїлю призупинити мирну угоду, якщо ЦАХАЛ атакує Рафах

Як пише видання, загроза призупинити дію Кемп-девідських угод, які допомагали зберігати стабільність протягом майже півстоліття, з'явилась після того, як прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що введення військ у Рафах необхідне для перемоги у чотиримісячній війні проти ХАМАСу.

Зазначається, що більше половини населення Сектора Газа втекли до Рафаха, рятуючись від бойових дій в інших районах й розмістились в наметових таборах, а також притулках під управлінням ООН поблизу кордону. Єгипет, зі свого боку, побоюється масового напливу сотень тисяч біженців.

Тим часом гуманітарні організації також попереджають про те, що наступ на Рафах може погіршити й без того катастрофічну гуманітарну ситуацію в Газі.

Тим часом телеканал "Аль-Акса", який належить ХАМАСу, процитував неназваного представника бойовиків, який заявив, що вторгнення в Рафах "підірве" переговори за посередництва США, Єгипту і Катару, які спрямовані на припинення вогню і звільнення ізраїльських заручників.

Нетаньяху, зі свого боку, припустив, що цивільні Рафаха можуть втекти на північ, оскільки там є "багато районів", які вже були зачищені ЦАХАЛом.

"Але наступ спричинив значні руйнування, особливо на півночі Гази, а в центральній частині Гази і південному місті Хан-Юніс досі тривають запеклі бої. Наземна операція в Рафаху також може призвести до закриття контрольно-пропускного пункту, відрізавши один з єдиних шляхів доставки вкрай необхідних продуктів харчування і медикаментів", - пояснює видання.

Окремі посадовці, які говорили на умовах анонімності, підтвердили погрози Єгипту.

Кемп-Девідські угоди

Ізраїль та Єгипет вели п'ять війн до підписання Кемп-девідських угод - мирного договору, який було укладено за посередництва тодішнього президента США Джиммі Картера наприкінці 1970-х років. Зокрема документ містить положення, які регулюють розміщення сил по обидва боки кордону.

Війна Ізраїлю з палестинським угрупованням ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектору Газа. Під час нападу терористи масово вбивали і викрадали військових та цивільних людей, паралельно обстрілюючи ракетами найбільші міста країни.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, що триває досі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ціллю операції є цілковите знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАСу, а також звільнення заручників.

Міністерство закордонних справ Катару 1 лютого повідомило, що ХАМАС дав свою попередню згоду на припинення вогню й угоду про звільнення заручників. Радник з національної безпеки США Джейк Салліван та міністр стратегічних справ Ізраїлю Рон Дермер обговорили угоду, що дозволить звільнити 136 заручників.

Однак днями Нетаньягу відкинув пропозицію ХАМАСу про припинення вогню для повернення заручників та підкреслив, що цілковита перемога ЦАХАЛ у Секторі Газа вже близька.

Тим часом Армія оборони Ізраїлю готується до штурму Рафаху - останнього підконтрольного ХАМАС великого міста в Секторі Газа на кордоні з Єгиптом.