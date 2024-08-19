Єгипет погодився не вимагати негайного відходу ЦАХАЛу з Філадельфійського коридору, - ЗМІ

Переговори з припинення вогню у Секторі Газа

У травні президент США Джо Байден запропонував триетапний мирний план для завершення війни в Секторі Газа, який включає припинення бойових дій та звільнення ізраїльських заручників. У липні в Катарі ізраїльська делегація завершила переговори, і ХАМАС попередньо погодився, але відмовився від вимоги повного припинення вогню до підписання угоди.

А ось наприкінці травня армія оборони Ізраїлю взяла під контроль стратегічний "Філадельфійський коридор" уздовж кордону Сектора Газа з Єгиптом, щоб перекрити контрабандні тунелі ХАМАС і повністю знищити терористичне угруповання.

Філадельфійський коридор - це вузька смуга землі на кордоні між Єгиптом і Сектором Газа, довжиною приблизно 14 км. Ця зона використовувалася для контролю над переміщенням людей і товарів між Газою та Єгиптом, а також для боротьби з контрабандою зброї через підземні тунелі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.