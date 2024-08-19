Египет согласился не требовать немедленного ухода ЦАХАЛа из Филадельфийского коридора, - СМИ

Переговоры по прекращению огня в секторе Газа

В мае президент США Джо Байден предложил трехэтапный мирный план для завершения войны в Секторе Газа, включающий прекращение боевых действий и освобождение израильских заложников. В июле в Катаре израильская делегация завершила переговоры и ХАМАС предварительно согласился, но отказался от требования полного прекращения огня до подписания соглашения.

А вот в конце мая армия обороны Израиля взяла под контроль стратегический "Филадельфийский коридор" вдоль границы Сектора Газа с Египтом, чтобы перекрыть контрабандные тоннели ХАМАС и полностью уничтожить террористическую группировку.

Филадельфийский коридор – это узкая полоса земли на границе между Египтом и Сектором Газа, протяженностью примерно 14 км. Эта зона использовалась для контроля за перемещением людей и товаров между Газой и Египтом, а также для борьбы с контрабандой оружия через подземные тоннели.

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