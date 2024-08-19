RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Египет согласился не требовать немедленного ухода ЦАХАЛа из Филадельфийского коридора, - СМИ

Иллюстративное фото: Египет согласился не требовать немедленного ухода ЦАХАЛа из Филадельфийского коридора (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Египет отказался от своего требования немедленного выхода ЦАХАЛа из "Филадельфийского коридора", находящегося на границе между ним и Сектором Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Akhbar.

Как пишет издание, Египет согласился на компромисс и решил не устанавливать график вывода войск Израиля из "Филадельфийского коридора".

Однако власти Египта обратились к американским посредникам для того, чтобы они поспособствовали скорейшему уходу ЦАХАЛа. Но конкретной согласованной даты не назначил.

Египет выразил согласие не устанавливать график вывода израильских войск и попросил ускорить поставки оборудования, необходимого для обеспечения безопасности. При этом Египет пообещал, что между его территорией и Сектором Газы больше не будет действующих тоннелей, заявил источник Al Akhbar.

 

Переговоры по прекращению огня в секторе Газа

В мае президент США Джо Байден предложил трехэтапный мирный план для завершения войны в Секторе Газа, включающий прекращение боевых действий и освобождение израильских заложников. В июле в Катаре израильская делегация завершила переговоры и ХАМАС предварительно согласился, но отказался от требования полного прекращения огня до подписания соглашения.

А вот в конце мая армия обороны Израиля взяла под контроль стратегический "Филадельфийский коридор" вдоль границы Сектора Газа с Египтом, чтобы перекрыть контрабандные тоннели ХАМАС и полностью уничтожить террористическую группировку.

Филадельфийский коридор – это узкая полоса земли на границе между Египтом и Сектором Газа, протяженностью примерно 14 км. Эта зона использовалась для контроля за перемещением людей и товаров между Газой и Египтом, а также для борьбы с контрабандой оружия через подземные тоннели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сектор ГазаИзраильЕгипет