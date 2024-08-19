Єгипет погодився не вимагати негайного відходу ЦАХАЛу з Філадельфійського коридору, - ЗМІ

Єгипет відмовився від своєї вимоги негайного виходу ЦАХАЛу з "Філадельфійського коридору", який знаходиться на кордоні між ним і Сектором Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Akhbar.

Єгипет висловив згоду не встановлювати графік виведення ізраїльських військ та попросив прискорити постачання обладнання, необхідного для забезпечення безпеки там. При цьому Єгипет пообіцяв, що між його територією і Сектором Гази більше не буде тунелів, що діють, заявило джерело Al Akhbar.

Однак влада Єгипту звернулась до американських посередників для того, щоб вони посприяли якнайшвидшому відходу ЦАХАЛу. Але конкретної узгодженої дати не призначив.

Як пише видання, Єгипет погодився на компроміс та вирішив не встановлювати графік виведення військ Ізраїлю із "Філадельфійського коридору".

Переговори з припинення вогню у Секторі Газа

У травні президент США Джо Байден запропонував триетапний мирний план для завершення війни в Секторі Газа, який включає припинення бойових дій та звільнення ізраїльських заручників. У липні в Катарі ізраїльська делегація завершила переговори, і ХАМАС попередньо погодився, але відмовився від вимоги повного припинення вогню до підписання угоди.

А ось наприкінці травня армія оборони Ізраїлю взяла під контроль стратегічний "Філадельфійський коридор" уздовж кордону Сектора Газа з Єгиптом, щоб перекрити контрабандні тунелі ХАМАС і повністю знищити терористичне угруповання.

Філадельфійський коридор - це вузька смуга землі на кордоні між Єгиптом і Сектором Газа, довжиною приблизно 14 км. Ця зона використовувалася для контролю над переміщенням людей і товарів між Газою та Єгиптом, а також для боротьби з контрабандою зброї через підземні тунелі.

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