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Египет согласился не требовать немедленного ухода ЦАХАЛа из Филадельфийского коридора, - СМИ

Понедельник 19 августа 2024 16:55
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Египет согласился не требовать немедленного ухода ЦАХАЛа из Филадельфийского коридора, - СМИ Иллюстративное фото: Египет согласился не требовать немедленного ухода ЦАХАЛа из Филадельфийского коридора (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Египет отказался от своего требования немедленного выхода ЦАХАЛа из "Филадельфийского коридора", находящегося на границе между ним и Сектором Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Akhbar.

Как пишет издание, Египет согласился на компромисс и решил не устанавливать график вывода войск Израиля из "Филадельфийского коридора".

Однако власти Египта обратились к американским посредникам для того, чтобы они поспособствовали скорейшему уходу ЦАХАЛа. Но конкретной согласованной даты не назначил.

Египет выразил согласие не устанавливать график вывода израильских войск и попросил ускорить поставки оборудования, необходимого для обеспечения безопасности. При этом Египет пообещал, что между его территорией и Сектором Газы больше не будет действующих тоннелей, заявил источник Al Akhbar.

Переговоры по прекращению огня в секторе Газа

В мае президент США Джо Байден предложил трехэтапный мирный план для завершения войны в Секторе Газа, включающий прекращение боевых действий и освобождение израильских заложников. В июле в Катаре израильская делегация завершила переговоры и ХАМАС предварительно согласился, но отказался от требования полного прекращения огня до подписания соглашения.

А вот в конце мая армия обороны Израиля взяла под контроль стратегический "Филадельфийский коридор" вдоль границы Сектора Газа с Египтом, чтобы перекрыть контрабандные тоннели ХАМАС и полностью уничтожить террористическую группировку.

Филадельфийский коридор – это узкая полоса земли на границе между Египтом и Сектором Газа, протяженностью примерно 14 км. Эта зона использовалась для контроля за перемещением людей и товаров между Газой и Египтом, а также для борьбы с контрабандой оружия через подземные тоннели.

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