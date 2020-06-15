Египет подтвердил планы принимать туристов с 1 июля

Фото: аэропорт Каира (Booking.com)

Туристы до приезда в Египет должны будут пройти тест на COVID-19

Египет подтвердил планы вновь открыть все свои аэропорты для регулярных международных пассажирских рейсов с 1 июля. Для начала открывать будут три курортные зоны у моря.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщил министр гражданской авиации Мохамед Манар Анба, правительство Египта разработало меры, которые должны быть приняты в самолетах, в аэропортах и ​​гостиницах, чтобы позаботиться о здоровье и безопасности иностранных туристов.

"Путешественники из стран с высоким уровнем коронавирусной инфекции, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, должны будут пройти тестирование до приезда в Египет", - отметили в министерстве.

Ситуация с коронавирусом в Египте при этом выглядит следующим образом - в стране зафиксировали более чем 1600 новых случаев заболевания второй день подряд. Также ежедневно регистрируют 91 случай смерти.

Всего в Египте с населением около 100 миллионов человек зарегистрировано 44 598 случаев коронавируса и 1575 случаев смерти. Это число ниже, чем во многих европейских странах, но количество случаев заболевания возросло за последние три недели.

Однако туристическая индустрия для Египта - это 5% экономического производства. При этом внутренние рейсы не прекращались. Также с 1 июня гостиницы Египта работают с 50% пропускной способностью.

В Египте с населением около 100 миллионов человек зарегистрировано 44 598 случаев коронавируса и 1575 случаев смерти. Это число ниже, чем во многих европейских странах, но количество случаев заболевания возросло за последние три недели.

Напомним, Австрия продлила до 30 июня запрет на пассажирские перевозки с Украины, Беларуси, Росии и других.

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Автор: Виталия Мазур