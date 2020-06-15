Єгипет підтвердив плани приймати туристів з 1 липня

Фото: аеропорт Каїра (Booking.com)

Туристи до приїзду в Єгипет повинні будуть пройти тест на COVID-19

Єгипет підтвердив плани знову відкрити всі свої аеропорти для регулярних міжнародних пасажирських рейсів з 1 липня. Для початку відкривати будуть три курортні зони біля моря.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомив міністр цивільної авіації Мохамед Манар Анба, уряд Єгипту розробив заходи, які повинні бути вжиті в літаках, в аеропортах і готелях, щоб потурбуватися про здоров'я та безпеку іноземних туристів.

"Мандрівники з країн з високим рівнем коронавірусної інфекції, згідно з оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, повинні будуть пройти тестування до приїзду в Єгипет", - зазначили в міністерстві.

Ситуація з коронавірусом в Єгипті при цьому виглядає наступним чином - в країні зафіксували більш ніж 1600 нових випадків захворювання на другий день поспіль. Також щодня реєструють 91 випадок смерті.

Всього в Єгипті з населенням близько 100 мільйонів людей зареєстровано 44 598 випадків коронавірусу і 1575 випадків смерті. Це число нижче, ніж у багатьох європейських країнах, але кількість випадків захворювання зросла за останні три тижні.

Однак туристична індустрія для Єгипту - це 5% економічного виробництва. При цьому внутрішні рейси не припинялися. Також з 1 червня готелі Єгипту працюють з 50% пропускною здатністю.

В Єгипті з населенням близько 100 мільйонів людей зареєстровано 44 598 випадків коронавірусу і 1575 випадків смерті. Це число нижче, ніж у багатьох європейських країнах, але кількість випадків захворювання зросла за останні три тижні.

Нагадаємо, Австрія продовжила до 30 червня заборону на пасажирські перевезення з України, Білорусі, Росії та інших.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Виталия Мазур