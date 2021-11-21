На Египет обрушились песчаная буря, ливни и ураган. В стране закрывают школы

Непогода накрыла египетское побережье Средиземного моря, там бушуют ливни и ураганный ветер. Песчаная буря 20 ноября прошлась в 90 километров от Каира. Это послужило закрытию на время школьные воскресные занятия в десяти провинциях Египта.

Из-за потопа ушли под воду машины и продуктовые киоски.

Известно, что накануне на города на побережье Средиземного моря обрушились сильные ливни, сопровождавшиеся ураганным ветром. В Александрии и ряде других городов были затоплены несколько улиц, затруднено движение автомобилей.

В городе Файюм, расположенном в оазисе в 90 километрах к юго-западу от Каира, наблюдалась песчаная буря, затруднившая видимость.

Каир также оказался под влиянием дождевого фронта, но коммунальные службы в большинстве районов справились с осадками.

Тем не менее, в Каире и Гизе власти отменили занятия в школах в воскресенье. Университеты будут решать вопрос с проведением занятий индивидуально.