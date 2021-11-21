На Єгипет обрушилися піщана буря, зливи і ураган. У країні закривають школи

Негода накрила єгипетське узбережжя Середземного моря, там вирують зливи і ураганний вітер. Піщана буря 20 листопада пройшлася в 90 кілометрів від Каїра. Це послужило закриттю на час шкільні недільні заняття в десяти провінціях Єгипту.

Через потоп пішли під воду машини і продуктові кіоски.

Відомо, що напередодні на міста на узбережжі Середземного моря обрушилися сильні зливи, які супроводжувалися ураганним вітром. В Олександрії та ряді інших міст були затоплені кілька вулиць, ускладнено рух автомобілів.

У місті Файюм, розташованому в оазисі в 90 кілометрах на північний захід від Каїра, спостерігалася піщана буря, що затруднила видимість.

Каїр також опинився під впливом дощового фронту, але комунальні служби в більшості районів впоралися з опадами.

Тим не менш, в Каїрі і Гізі влада скасувала заняття в школах в неділю. Університети вирішуватимуть питання з проведенням занять індивідуально.