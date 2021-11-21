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На Египет обрушились песчаная буря, ливни и ураган. В стране закрывают школы

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Египет, Воскресенье 21 ноября 2021 00:17
На Египет обрушились песчаная буря, ливни и ураган. В стране закрывают школы Фото: на Египет обрушились песчаная буря, ливни и ураган (ahram.org.eg)
Автор: Анна Полисученко

В субботу, 20 ноября, началась песчаная буря в Египте. Кроме того, из-за ливней и урагана в десяти провинциях страны не работают школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ahram Online.

Непогода накрыла египетское побережье Средиземного моря, там бушуют ливни и ураганный ветер. Песчаная буря 20 ноября прошлась в 90 километров от Каира. Это послужило закрытию на время школьные воскресные занятия в десяти провинциях Египта.

Из-за потопа ушли под воду машины и продуктовые киоски.

Известно, что накануне на города на побережье Средиземного моря обрушились сильные ливни, сопровождавшиеся ураганным ветром. В Александрии и ряде других городов были затоплены несколько улиц, затруднено движение автомобилей.

В городе Файюм, расположенном в оазисе в 90 километрах к юго-западу от Каира, наблюдалась песчаная буря, затруднившая видимость.

Каир также оказался под влиянием дождевого фронта, но коммунальные службы в большинстве районов справились с осадками.

Тем не менее, в Каире и Гизе власти отменили занятия в школах в воскресенье. Университеты будут решать вопрос с проведением занятий индивидуально.

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