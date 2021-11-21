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На Єгипет обрушилися піщана буря, зливи і ураган. У країні закривають школи

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Єгипет, Неділя 21 листопада 2021 00:17
На Єгипет обрушилися піщана буря, зливи і ураган. У країні закривають школи Фото: на Єгипет обрушилися піщана буря, зливи і ураган (ahram.org.eg)
Автор: Анна Полисученко

У суботу, 20 листопада, почалася піщана буря в Єгипті. Крім того, через зливи і ураган в десяти провінціях країни не працюють школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ahram Online.

Негода накрила єгипетське узбережжя Середземного моря, там вирують зливи і ураганний вітер. Піщана буря 20 листопада пройшлася в 90 кілометрів від Каїра. Це послужило закриттю на час шкільні недільні заняття в десяти провінціях Єгипту.

Через потоп пішли під воду машини і продуктові кіоски.

Відомо, що напередодні на міста на узбережжі Середземного моря обрушилися сильні зливи, які супроводжувалися ураганним вітром. В Олександрії та ряді інших міст були затоплені кілька вулиць, ускладнено рух автомобілів.

У місті Файюм, розташованому в оазисі в 90 кілометрах на північний захід від Каїра, спостерігалася піщана буря, що затруднила видимість.

Каїр також опинився під впливом дощового фронту, але комунальні служби в більшості районів впоралися з опадами.

Тим не менш, в Каїрі і Гізі влада скасувала заняття в школах в неділю. Університети вирішуватимуть питання з проведенням занять індивідуально.

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