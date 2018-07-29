В Эгейском море затонула лодка, 6 человек погибли

К спасательным работам привлечен вертолет

В Эгейском море, у берегов района Авалик вблизи острова Чиплак, в ночь на 29 июля, затонула лодка, в которой находились 16 граждан Турции. Об этом сообщает Anadolu.

Сообщается, что люди, находившиеся на лодке, пытались сбежать на греческий остров Мидилли.

Кроме того, сообщается, что в надувной лодке находились также женщины и дети - все граждане Турции.

Как отмечает издание, погибли шесть человек, один человек пропал без вести, еще девять удалось спасти.

К спасательным работам привлечен вертолет.

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Ливии утонули 11 мигрантов. Вместе с тем, 80 мигрантам, которые были в первой лодке, удалось выжить. Их нашли возле города Сабрат, береговая охрана вернула их в соседний город Завия.

Также сообщалось, что в Эгейском море перевернулась лодка с мигрантами, в результате события погибли 15 человек, из них 5 детей.

Ранее также сообщалось, что у берегов Ливии утонул лодка с беженцами на борту, в результате происшествия погибли не менее 25 человек, других пассажиров надувной лодки удалось спасти.