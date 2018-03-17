Біля берегів Греції потонули 15 мігрантів

В Егейському морі перекинувся човен з мігрантами, внаслідок події загинули 15 людей, з них п'ятеро дітей. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що інцидент стався біля грецького острова Агатонісі, який знаходиться недалеко від турецького узбережжя.

Згідно з інформацією видання, троє мігрантів, яким удалосьвыжить, попередили місцеву поліцію про те, що їх дерев'яний човен затонув. На борту знаходились приблизно 22 особи.

Нагадаємо, раніше міжнародні рятувальники і берегова охорона Лівії 10 березня перехопили в Середземному морі неподалік від берегів країни три човни з нелегальними мігрантами, які прямували до Італії.

У першій пошкодженої надувному човні, виявленої на захід від столиці Тріполі знаходилось 125 людей. Другу човен затримали на схід від Тріполі, на її борту перебувало 112 осіб, третя човен з 98 мігрантами на борту була перехоплена недалеко від кордону Лівії з Тунісом.

Пошкоджена надувний човен була перехоплена рятувальниками приблизно в 21 милі від узбережжя на захід від Тріполі, коли вона вже майже повністю занурилася під воду.