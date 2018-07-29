В Егейському морі затонув човен, 6 людей загинули

До рятувальних робіт залучено вертоліт

В Егейському морі, біля берегів району Авалик поблизу острова Чиплак, в ніч на 29 липня, затонув човен, в якому знаходилися 16 громадян Туреччини. Про це повідомляє Anadolu.

Повідомляється, на човні знаходилися люди, які намагалися втекти на грецький острів Міділлі.

Окрім того, повідомляється, що у надувному човні знаходилися також жінки і діти - всі громадяни Туреччини.

Як зазначає видання, загинули шестеро людей, одна людина зникла безвісти, ще дев’ять вдалося врятувати.

До рятувальних робіт залучено вертоліт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля берегів Лівії потонуло 11 мігрантів. Разом з тим, 80 мігрантам, які були в першому човні, вдалося вижити. Їх знайшли біля міста Сабрат, берегова охорона повернула їх у сусіднє місто Завія.

Також повідомлялося, що в Егейському морі перекинувся човен з мігрантами, внаслідок події загинули 15 людей, з них п'ятеро дітей.

Раніше також повідомлялося, що біля берегів Лівії потонув човен з біженцями на борту, в результаті події загинули не менше 25 осіб, інших пасажирів надувного човна вдалося врятувати.