Ефремов вышел из СИЗО после смены меры пресечения

Бывший глава фракции Партии регионов в Верховной раде Украины Александр Ефремов покинул следственный изолятор. Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что сегодня утром Ефремов вышел из старобельского СИЗО в Луганской области. Также сообщается, что он с адвокатом покинул территорию изолятора в сопровождении представителей правоохранительных органов.

Напомним, на этой неделе Киевский апелляционный суд освободил Ефремова из-под стражи. В частности, суд решил изменить ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Одиозного экс-регионала обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, в пособничестве при захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области и сепаратизме. По данным обвинениям Ефремова задержали 30 июля 2016 в аэропорту "Борисполь". Как сообщили в Генеральной прокуратуре, политика задержали при попытке покинуть страну. 13 января 2017 года его из Киева конвоировали в СИЗО в Старобельске Луганской области. Также ему инкриминировали завладение имуществом государственного предприятия "Луганскуголь".