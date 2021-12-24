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В Эфиопии в следующем году 22 млн человек будут нуждаться в гуманитарной помощи, - ООН

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Эфиопия, Пятница 24 декабря 2021 04:44
В Эфиопии в следующем году 22 млн человек будут нуждаться в гуманитарной помощи, - ООН Фото: в Эфиопии в следующем году 22 млн человек будут нуждаться в гуманитарной помощи (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Организация Объединенных Наций обнародовала отчет, согласно которому в следующем году около 22 млн человек в Эфиопии будет необходима гуманитарная помощь. Прежде всего, это продовольственная поддержка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Гуманитарные нужды продолжают расти в нескольких регионах Эфиопии, где проживает около 20 миллионов человек... Также необходимы экстренные действия, чтобы преодолеть последствия засухи в южной и восточной частях Эфиопии", - говорится в отчете.

Наиболее проблемными регионами определены Амхару, Афар и Тиграй, которые страдают от гражданской войны, продолжающейся с прошлого года. В конфликте между правительственными войсками и армией Фронта освобождения народа Тиграя (ФОНТ) уже погибли несколько десятков тысяч человек, миллионы людей остались без крова.

Ранее мы писали, что ООН считает, что в конфликте в Эфиопии обе стороны нарушают права человека.

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