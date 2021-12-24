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В Ефіопії наступного року 22 млн осіб потребуватимуть гуманітарної допомоги, - ООН

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Ефіопія, П'ятниця 24 грудня 2021 04:44
В Ефіопії наступного року 22 млн осіб потребуватимуть гуманітарної допомоги, - ООН Фото: в Ефіопії наступного року 22 млн осіб потребуватимуть гуманітарної допомоги (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Організація Об'єднаних Націй оприлюднила звіт, згідно з яким наступного року близько 22 млн осіб в Ефіопії буде необхідна гуманітарна допомога. Перш за все, це продовольча підтримка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Гуманітарні потреби продовжують зростати в декількох регіонах Ефіопії, де проживає близько 20 мільйонів чоловік... Також необхідні екстрені дії, щоб подолати наслідки посухи в південній і східній частинах Ефіопії", - йдеться в звіті.

Найбільш проблемними регіонами визначені Амхару, Афар і Тиграй, які страждають від громадянської війни, що триває з минулого року. У конфлікті між урядовими військами і армією фронту звільнення народу Тигра (ФОНТ) вже загинули кілька десятків тисяч людей, мільйони людей залишилися без даху над головою.

Раніше ми писали, що ООН вважаэ, що конфлікт в Ефіопії обидві сторони порушують права людини.

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