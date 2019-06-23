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В Эфиопии при попытке переворота расстреляли главу Генштаба

Новости » Происшествия    23.06.2019 - 07:37
В Эфиопии при попытке переворота расстреляли главу Генштаба
Иллюстративное фото (из открытых источников)

После попытки свержения властей в провинции Амхара вспыхнули беспорядки

В Эфиопии в провинций Амхара произошла попытка военного переворота, в ходе которой было совершено покушение на главу Генерального штаба и нескольких правительственных чиновников. Об этом сообщил глава правительства Абий Ахмед, передает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Глава Генштаба Сеаре Меконнен и еще несколько чиновников получили огнестрельные ранения в региональной столице, городе Бахир Дар.

После попытки свержения властей в провинции вспыхнули беспорядки.

По словам Ахмеда, на Меконнена напали «некоторые его коллеги», вставшие на путь измены.

Выжил ли глава Генштаба, глава правительства не уточнил.

По словам местных жителей, в Бахир Даре слышна стрельба, перестрелки были зафиксированы и американскими дипломатами в столице Эфиопии Аддис-Абебе, расположенной к югу от Амхары.

Напомним, в апреле в Эфиопии арестовали 59 правительственных чиновников по подозрению в коррупции и экономическом саботаже. Генпрокурор заявил, что среди арестованных в ходе операции были руководитель и другие сотрудники Государственной службы государственных закупок и утилизации имущества, а также сотрудники  Министерства финансов, экономики и сотрудничества.

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