В Эфиопии при попытке переворота расстреляли главу Генштаба

Иллюстративное фото (из открытых источников)

После попытки свержения властей в провинции Амхара вспыхнули беспорядки

В Эфиопии в провинций Амхара произошла попытка военного переворота, в ходе которой было совершено покушение на главу Генерального штаба и нескольких правительственных чиновников. Об этом сообщил глава правительства Абий Ахмед, передает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Глава Генштаба Сеаре Меконнен и еще несколько чиновников получили огнестрельные ранения в региональной столице, городе Бахир Дар.

После попытки свержения властей в провинции вспыхнули беспорядки.

По словам Ахмеда, на Меконнена напали «некоторые его коллеги», вставшие на путь измены.

Выжил ли глава Генштаба, глава правительства не уточнил.

По словам местных жителей, в Бахир Даре слышна стрельба, перестрелки были зафиксированы и американскими дипломатами в столице Эфиопии Аддис-Абебе, расположенной к югу от Амхары.