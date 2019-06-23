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В Ефіопії при спробі перевороту розстріляли голову Генштабу

Новини » Надзвичайні події    23.06.2019 - 07:37
В Ефіопії при спробі перевороту розстріляли голову Генштабу
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Після спроби повалення влади в провінції Амхара спалахнули заворушення

В Ефіопії провінцій Амхара відбулася спроба військового перевороту, під час якої було скоєно замах на главу Генерального штабу та кількох урядовців. Про це повідомив голова уряду Абій Ахмед, передає РБК-Україна з посиланням на BBC.

Голова Генштабу Сеаре Меконнен і ще кілька чиновників отримали вогнепальні поранення в регіональній столиці, місті Бахір Дар.

Після спроби повалення влади в провінції спалахнули заворушення.

Зі слів Ахмеда, на Меконнена напали «деякі його колеги», які стали на шлях зради.

Чи вижив голова Генштабу, голова уряду не уточнив.

Зі слів місцевих жителів, у Бахір Дарі чути стрілянину, перестрілки були зафіксовані і американськими дипломатами в столиці Ефіопії Аддіс-Абебі, розташованій на південь від Амхари.

Нагадаємо, в квітні в Ефіопії заарештували 59 урядових чиновників за підозрою в корупції та економічному саботажі. Генпрокурор заявив, що серед заарештованих під час операції були керівник та інші працівники Державної служби державних закупівель та утилізації майна, а також співробітники Міністерства фінансів, економіки і співпраці.

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