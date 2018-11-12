В Ефіопії через корупцію заарештували 36 співробітників розвідки

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Підозрюваних також звинувачують у порушенні прав людини

Генеральний прокурор Ефіопії Берхану Цегає заявив у понеділок, 12 листопада, що спецслужби заарештували 36 посадовців розвідувальної служби країни. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Генпрокурор зазначив, що підозрюваних звинувачують у корупційних схемах та порушенні прав людини. За словами Цегає, розслідування тривало понад п'ять місяців. Всі підозрювані були затримані протягом вихідних.

За інформацією AfricaNews, підозрювані застосовували тортури під час допитів. Результатами допитів ставали згвалтування, кастрація та смерть. Тортури застосовувались до затриманих, пов'язаних з тероризмом.

Також ефіопські правоохоронці знайшли сім незаконних підземель, в яких розвідники і влаштовували жорстокі допити.

Нагадаэмо, 5 листопада на півдні Італії за корупцію заарештували мера Фускальдо Джанфранко Рамундо та ще 13 осіб. Підозрювані завдали державі збитків на 7,5 млн євро

До числа заарештованих увійшли заступник мера, радник муніципалітету, держслужбовці та приватні підприємці. З 14 заарештованих 12 перебувають під вартою, ще двоє перебувають під домашнім арештом. В операції по затриманню підозрюваних у корупції взяли участь понад 100 силовиків, у межах справи конфісковані активи на 215 тисяч євро.

Також повідомляється, що заарештованих звинувачують в адміністративних порушеннях, тиску і перевищенні посадових повноважень. Крім того, їм інкримінують розтрату, порушення у проведенні публічних торгів і змову при виборі підрядників. Передбачається, що підозрювані завдали збитків на 7,5 млн євро.