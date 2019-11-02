В Эфиопии число погибших из-за этнического преследования около 80 человек

Более 400 человек были арестованы в Эфиопии во время расследования этнического и религиозного насилия, в результате которого на прошлой неделе погибли 78 человек. Об этом передает News 24.

Информацию подтвердила пресс-секретарь премьер-министра Абий Ахмеда Али. Протесты против Абия вспыхнули в Аддис-Абебе и в регионе Эромопия Оромия 23 октября после того, как высокопоставленный активист Джавар Мухаммед обвинил силы безопасности в попытке организовать нападение на него - иск полиция отклонила.

Беспорядки быстро переросли в этнические и религиозные столкновения, в результате которых за три дня погибли десятки людей.

"Последняя информация, которую я имею в отношении задержанных преступников, - это 409 человек", - заявила пресс-секретарь Биллен Сейюм на пресс-конференции.

Она сказала, что следствие продолжается, и что больше подозреваемых могут быть взяты под стражу. Биллен заявила, что число погибших возросло до 78. На прошлой неделе полиция заявляла о 67 погибших.

Абий, пришедший к власти в прошлом году и получивший звание лауреата Нобелевской премии мира в этом году, подвергся критике за реакцию своего правительства на насилие и, в частности, за то, что он подождал до выходных, чтобы выступить с заявлением.

Отметим, что протесты в Эфиопии начались из-за сообщения о давлении властей на эфиопского политического активиста Джавара Мухаммеда. Активист заявил, что его пребывание в Аддис-Абебе находится под угрозой, так как государственная охрана его дома была снята.

Напомним, в июне в Эфиопии в провинции Амхара произошла попытка военного переворота, в ходе которой было совершено покушение на главу Генерального штаба и нескольких правительственных чиновников.