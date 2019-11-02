В Ефіопії кількість загиблих через етнічні переслідування близько 80 осіб

Понад 400 осіб були заарештовані в Ефіопії під час розслідування етнічного і релігійного насильства, в результаті якого минулого тижня загинули 78 людей. Про це передає News 24.

Інформацію підтвердила прес-секретар прем'єр-міністра Абій Ахмеда Алі. Протести проти Абія спалахнули в Аддіс-Абебі і в регіоні Эромопія Оромія 23 жовтня після того, як високопоставлений активіст Джавар Мухаммед звинуватив сили безпеки в спробі організувати напад на нього - позов відхилила поліція.

Заворушення швидко переросли в етнічні і релігійні зіткнення, в результаті яких за три дні загинули десятки людей.

"Остання інформація, яку я маю у відношенні затриманих злочинців, - це 409 осіб", - заявила прес-секретар Біллен Сейюм на прес-конференції.

Вона сказала, що триває слідство, і що більше підозрюваних можуть бути взяті під варту. Біллен заявила, що кількість загиблих зросла до 78. Минулого тижня поліція заявляла про 67 загиблих.

Абій, який прийшов до влади в минулому році і отримав звання лауреата Нобелівської премії миру в цьому році, піддався критиці за реакцію свого уряду на насильство і, зокрема, за те, що він почекав до вихідних, щоб виступити з заявою.

Зазначимо, що протести в Ефіопії почалися через повідомлення про тиск влади на ефіопського політичного активіста Джавара Мухаммеда. Активіст заявив, що його перебування в Аддіс-Абебі знаходиться під загрозою, так як державна охорона його будинку була знята.

Нагадаємо, в червні в Ефіопії в провінції Амхара сталася спроба військового перевороту, в ході якої було скоєно замах на главу Генерального штабу і декількох урядовців.