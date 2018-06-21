В Киевской области произошел взрыв на АЗС

Сейчас возгорание ликвидировано

Вчера, 20 июня, в 23:53 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о пожаре на АЗК "БРСМ" в селе Мрия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, на место происшествия немедленно было направлено 5 единиц техники и 17 человек личного состава 34-й Государственной пожарно-спасательной части города Вишневое, 62 - ГПСЧ г. Вишневое, 33 - ГПСЧ г. Боярка, 51 - ДПРП г. Боярка, 36 - ГПСЧ г. Ирпень и ПСО с. Дмитровка.

"Разведкой было установлено, что за явными признаками произошел взрыв и идет дым на заправочных колонках №5 и №6", - говорится в сообщении.

В 00:40 пожар был локализован и полностью ликвидирован в 01:00.

"Также установлено, что возгорание возникло в результате взрыва на АЗК. Погибших и пострадавших на месте не обнаружено", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 20 июня, в Киеве загорелся грузовой автомобиль "Газель".