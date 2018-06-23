Прем'єр-міністр Ефіопії заявив, що в результаті вибуху загинули "кілька людей"

В Ефіопії на акції на підтримку прем'єр-міністра, прогримів вибух. Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, вибух стався на одній з площ Аддіс-Абеби, на якій прем'єр-міністр Ефіопії Абий Ахмед виступав перед своїми прихильниками, в акції брали участь кілька десятків тисяч осіб.

Зазначається, що у своєму телезверненні прем'єр країни заявив, що в результаті вибуху загинули "кілька людей", ще кілька осіб отримали поранення.

На даний момент причина вибуху невідома, поліція почала розслідування.

"Любов завжди перемагає. Вбивство інших є поразкою. Заявляю тим, хто намагався роз'єднати нас - у вас не вийшло", - заявив Абий Ахмед, зазначивши, що подія, є "добре спланованою атакою".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 червня в Київській області відбувся вибух на АЗС.