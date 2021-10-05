Эффективность Pfizer снижается почти вдвое через полгода, - исследование

Ученые предполагают, что такое снижение связано с уменьшением эффективности вакцины, а не с более заразными новыми штаммами коронавируса.

В частности, исследователи из Pfizer и Kaiser Permanente изучили электронные медицинские карты примерно 3,4 млн человек в период с декабря 2020 года (когда вакцина впервые стала доступной) и по август 2021.

Так, анализ показал, что эффективность вакцины в предотвращении госпитализации, смерти от коронавируса, или от более заразного Дельта-штамма - остается высокой - 90%, однако лишь в течение шести месяцев.

По итогам ученых, эффективность вакцины Pfizer против "Дельты" составила 93% через месяц после первой прививки, однако еще через четыре месяца снизилась до 53%.

Вместе с тем против других вариантов коронавируса эффективность снизилась до 67% с 97%.