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Ефективність Pfizer знижується майже вдвічі через півроку, - дослідження

Автор: Марія Кучерявець

Ефективність вакцини Pfizer в запобіганні COVID-зараженю знижується до 47% з 88%. Така тенденція спостерігається через шість місяців після введення другої дози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вчені припускають, що таке зниження пов'язане зі зменшенням ефективності вакцини, а не з більш заразними новими штамами коронавірусу.

Зокрема, дослідники з Pfizer і Kaiser Permanente вивчили електронні медичні картки приблизно 3,4 млн осіб в період з грудня 2020 року (коли вакцина вперше стала доступною) і по серпень 2021.

Так, аналіз показав, що ефективність вакцини в запобіганні госпіталізації, смерті від коронавірусу, чи від більш заразного Дельта-штаму - залишається високою - 90%, однак лиш протягом шести місяців.

За підсумками вчених ефективність вакцини Pfizer проти "Дельти" склала 93% через місяць після першого щеплення, однак ще через чотири місяці знизилася до 53%.

Разом з тим проти інших варіантів коронавірусу ефективність знизилася до 67% з 97%.

Нагадаємо, регулятор ЄС рекомендував бустерні дози вакцинами Pfizer і Moderna від коронавірусу людям з ослабленим імунітетом.

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Вакцина від коронавірусу