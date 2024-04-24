Ефектний путбек оборонця не врятував "Кліпперс" від поразки: момент дня в НБА

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Лос-Анджелес Кліпперс" Теренс Манн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Американець запам'ятався епізодом у другій чверті протистояння з "Далласом". Він оперативно зреагував на невдалий кидок Пауелла і другим темпом вгатив "апельсин" згори.

Старань Манна та інших забракло для загального успіху "Кліпперс". Каліфорнійці зазнали близької поразки від "Маверікс" (93:96). У серії першого раунду плей-офф рахунок став рівним (1:1), а тепер команди переїдуть з'ясосувати взаємини в Техас.

Найрезультативнішим у поєдинку став лідер "Далласа" Лука Дончіч. Він набрав 32 очки, зробив 6 підбирань і віддав 9 передач. Тим часом Манн додав у скарбничку "Лос-Анджелеса" 5 пунктів.

Хто такий Теренс Манн

Уродженець Брукліна, на студентському рівні виступав за "Флориду Стейт Семінолз". Обраний "Кліпперс" під 48-м номером драфту НБА-2019.

Проводить в лавах каліфорнійців п'ятий сезон поспіль. Під час дебютної кампанії періодично залучався до виступів за фарм-клуб – "Онтаріо Кліпперс" – в Джі-Лізі. У січні торік встановив персональний рекорд результативності – 31 очко проти "Г'юстона".