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Ефектний путбек оборонця не врятував "Кліпперс" від поразки: момент дня в НБА

Лос-Анджелес, Середа 24 квітня 2024 10:29
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Ефектний путбек оборонця не врятував "Кліпперс" від поразки: момент дня в НБА Фото: Теренс Манн не зміг врятувати "Лос-Анджелес" (latimes.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Лос-Анджелес Кліпперс" Теренс Манн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець запам'ятався епізодом у другій чверті протистояння з "Далласом". Він оперативно зреагував на невдалий кидок Пауелла і другим темпом вгатив "апельсин" згори.

Старань Манна та інших забракло для загального успіху "Кліпперс". Каліфорнійці зазнали близької поразки від "Маверікс" (93:96). У серії першого раунду плей-офф рахунок став рівним (1:1), а тепер команди переїдуть з'ясосувати взаємини в Техас.

Найрезультативнішим у поєдинку став лідер "Далласа" Лука Дончіч. Він набрав 32 очки, зробив 6 підбирань і віддав 9 передач. Тим часом Манн додав у скарбничку "Лос-Анджелеса" 5 пунктів.

Хто такий Теренс Манн

Уродженець Брукліна, на студентському рівні виступав за "Флориду Стейт Семінолз". Обраний "Кліпперс" під 48-м номером драфту НБА-2019.

Проводить в лавах каліфорнійців п'ятий сезон поспіль. Під час дебютної кампанії періодично залучався до виступів за фарм-клуб – "Онтаріо Кліпперс" – в Джі-Лізі. У січні торік встановив персональний рекорд результативності – 31 очко проти "Г'юстона".

До слова, напередодні плеймейкер "Денвера" Мюррей приніс перемогу над "Лейкерс" двоочковим під сирену.

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