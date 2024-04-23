ua en ru
Вт, 23 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Плеймейкер "Денвера" яскравим геймвінером залишив "Лейкерс" із носом: момент дня в НБА

Денвер, Вівторок 23 квітня 2024 10:27
UA EN RU
Плеймейкер "Денвера" яскравим геймвінером залишив "Лейкерс" із носом: момент дня в НБА Фото: Джамал Мюррей закрив матч без овертайму (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив оборонець "Денвер Наггетс" Джамал Мюррей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Канадець вирішив долю протистояння з "Лейкерс". За рівного рахунку (99:99) на фінальних секундах він пішов убік від Девіса та з-під центрового "озерників" виконав влучний двоочковий під сирену.

Стараннями Мюррея "Наггетс" подвоїли перевагу в серії першого раунду плей-офф (2:0). Тепер команди переїдуть до Каліфорнії, де зіграють два наступні поєдинки. Матчі заплановані на ночі 26 квітня і 28 квітня.

Найрезультативнішим на паркеті став центровий "Лос-Анджелеса" Ентоні Девіс. Він завершив поєдинок із дабл-даблом (32 очки, 11 підбирань). Тим часом Мюррей поклав у скарбничку "Денвера" 20 пунктів.

Хто такий Джамал Мюррей

Уродженець провінції Онтаріо, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Обраний "Денвером" на драфті НБА-2016 під сьомим номером.

Проводить сьомий сезон у лавах "Наггетс". Кампанію 2021/22 Мюррей повністю пропустив через важку травму – розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Загалом не виходив на майданчик 18 місяців. Чемпіон асоціації-2023.

У складі збірної Канади оборонець здобув "срібло" Панамериканських ігор-2015. Раніше зобов'язався впродовж трьох років захищати кольори національної команди.

До слова, напередодні центровий "Мілуокі" Брук Лопес очолив підбірку моментів зі слемданком проти "Індіани".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Удар по телевежі Харкова. В ОВА розповіли про наслідки влучання (фото)
Удар по телевежі Харкова. В ОВА розповіли про наслідки влучання (фото)
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме