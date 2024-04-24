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Эффектный путбэк защитника не спас "Клипперс" от поражения: момент дня в НБА

Лос-Анджелес, Среда 24 апреля 2024 10:29
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Эффектный путбэк защитника не спас "Клипперс" от поражения: момент дня в НБА Фото: Теренс Манн не смог спасти "Лос-Анджелес" (latimes.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался атакующий защитник "Лос-Анджелес Клипперс" Теренс Манн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец запомнился эпизодом во второй четверти противостояния с "Далласом". Он оперативно среагировал на неудачный бросок Пауэлла и вторым темпом вколотил "апельсин" сверху.

Стараний Манна и других не хватило для общего успеха "Клипперс". Калифорнийцы потерпели близкое поражение от "Маверикс" (93:96). В серии первого раунда плей-офф счет стал равным (1:1), а теперь команды переедут выяснять отношения в Техас.

Самым результативным в поединке стал лидер "Далласа" Лука Дончич. Он набрал 32 очка, сделал 6 подборов и отдал 9 передач. Тем временем Манн добавил в копилку "Лос-Анджелеса" 5 пунктов.

Кто такой Теренс Манн

Уроженец Бруклина, на студенческом уровне выступал за "Флориду Стэйт Семинолз". Выбран "Клипперс" под 48-м номером драфта НБА-2019.

Проводит в рядах калифорнийцев пятый сезон подряд. Во время дебютной кампании периодически привлекался к выступлениям за фарм-клуб – "Онтарио Клипперс" – в Джи-Лиге. В январе прошлого года установил персональный рекорд результативности – 31 очко против "Хьюстона".

К слову, накануне плеймейкер "Денвера" Мюррей принес победу над "Лейкерс" двухочковым под сирену.

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