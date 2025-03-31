Для ефективної роботи енергетики треба вирішити проблему боргів на ринку, - Лорковські

Розповідаючи про проблеми української енергетики він наголосив на проблемі заборгованостей на балансуючому ринку.

"Як я розумію, нещодавно тут були прийняті рішення Урядом, які покликані зробити так, щоб фінансові ресурси сюди надходили. Цю проблему треба вирішити, щоб борги не накопичувалися треба на майбутнє думати, як реформувати цей сектор, щоб він ефективно працював у майбутньому", - наголосив Лорковські.

Раніше в Міністерстві енергетики заявляли, що борги "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку перевищує 18 млрд грн.

Нагадаємо, раніше "Укренерго" звернулось до українців із закликом максимально переносити користування потужними електроприладами на денний час доби, якщо на вулиці сонячна погода. Це зменшує навантаження на енергосистему.