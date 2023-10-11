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Ефективність управління коштами в Укрзалізниці викликає сумніви, - економіст

Фото: ефективність управління коштами в Укрзалізниці викликає сумніви (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

"Укрзалізниця" перебуває у важкому економічному стані. Через непрозорість тарифоутворення та значні корупційні ризики до неї немає довіри, тому будь-які її рішення щодо підвищення тарифів є сумнівними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економіста Бориса Кушнірука.

"Скоріше за все, підвищення це вимушений крок. Інша справа, в якій мірі ми маємо справді прозору систему як тарифоутворення, так і взагалі діяльності Укрзалізниці. На превеликий жаль, "Укрзалізниця" - це такий чорний ящик, в якому розкрадаються величезні кошти. І для того, щоби говорити про те, що і як робиться, потрібно бачити, в якій мірі сама Укрзалізниця працює ефективності максимально. Коли вона ефективно працює і каже: сорі, по-іншому ми не можемо - ми змушені погоджуватися. А якщо ми не впевнені в цьому, то це створює великі сумніви", - наголосив експерт.

Він зауважив, що для забезпечення ефективної діяльності УЗ необхідно реформувати та розділити, і зробити вантажні та пасажирські перевезення окремими напрямами. Але ці рішення можна буде приймати тільки після перемоги.

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація про намір "Укрзалізниці" збільшити тарифи на вантажні перевезення на 20%.

Своєю чергою економіст Андрій Новак заявив, що від підвищення тарифу на залізничні перевезення наша держава програє, оскільки втратить тисячі суб’єктів господарювання. Тому тут необхідне втручання уряду, який має приборкати апетити УЗ.

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Укрзалізниця