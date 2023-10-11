Эффективность управления средствами в Укрзализныце вызывает сомнения, - экономист

"Скорее всего, повышение это вынужденный шаг. Другое дело, в какой мере мы имеем действительно прозрачную систему как тарифообразования, так и вообще деятельности Укрзализныци. К сожалению, "Укрзализныця" - это такой черный ящик, в котором разворовываются огромные средства. для того, чтобы говорить о том, что и как делается, нужно видеть, в какой степени сама Укрзализныця работает эффективности максимально.Когда она эффективно работает и говорит: сори, по-другому мы не можем - мы вынуждены соглашаться.А если мы не уверены в этом, это создает большие сомнения", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что для обеспечения эффективной деятельности УЗ необходимо реформировать и разделить и сделать грузовые и пассажирские перевозки отдельными направлениями. Но это решение можно будет принимать только после победы.

Напомним, недавно появилась информация о намерении "Укрзализныци" увеличить тарифы на грузовые перевозки на 20%.

В свою очередь экономист Андрей Новак заявил, что от повышения тарифа на железнодорожные перевозки наше государство проиграет, поскольку потеряет тысячи хозяйствующих субъектов. Поэтому здесь необходимо вмешательство правительства, которое должно обуздать аппетиты УЗ.