Ефективність розподілу фінансів в Укрзалізниці сумнівна, - експерт
За останній рік тарифи на вантажні залізничні перевезення зросли більш ніж удвічі, проте Укрзалізниця продовжує звітувати про збитки, і планує чергове підвищення тарифу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Федерації роботодавців транспорту України Володимира Гусака.
"Ніхто не збирається применшувати внесок УЗ в протистояння злочинному військовому вторгненню Росії в Україні. Але пам’ятаємо і "бліцкриг" з підвищення тарифів 1 липня 2022 року, коли без жодного обговорення за один день тарифи на залізничні вантажні перевезення збільшили на 70%! Це при тому, що вони підвищувалися з 1 січня 2022, тож загалом за 2022 рік тарифи зросли в понад 2 рази", - наголосив Гусак.
Він наголосив, що постійні підвищення залізничних тарифів жодної мірою не враховують загальний стан справ в економіці України та критичну ситуацію в основних споживачів залізничних послуг.
"Це несе велику загрозу для самої Укрзалізниці, яка у гонитві за короткостроковою вигодою підрубає сук, на якому сидить, руйнуючи свою вантажну базу. Після кожного підвищення частина підприємств просто закриється, і не зможе відновити свою роботу. Це - незворотні втрати і для України, і для Укрзалізниці. Щоб запобігти цьому, потрібна прозорість та спільні зусилля українського уряду, бізнесу та громадськості для підвищення ефективності Укрзалізниці", - підкреслив експерт.
Наразі, за його словами, оцінити ефективність капітальних інвестицій УЗ у 2022-2023 роках неможливо. Це при тому, що у 2023 році УЗ може встановити свій рекорд з інвестицій - майже 30 млрд грн, а в 2024 планує побити цей рекорд - попередньо 42 млрд грн, з яких 12 млрд грн - за рахунок державного бюджету.
Він також наголосив на необхідності прозорого та відкритого обговорення результатів діяльності УЗ за 2023 рік та фінансового плану компанії на 2024 рік.
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