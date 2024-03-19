"Ефект втоми від дій Путіна": у ГУР розповіли про ставлення росіян до керівництва РФ

В Росії серед населення все більше накопичується втома від путінського режиму та, зокрема, від наслідків розпочатої диктатором Путіним війни проти України.

Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Можемо констатувати, що справді все більше росіян відчувають на собі наслідки війни, яку путін приніс не лише в Україну, але й на територію Росії", - зазначив представник ГУР.

За словами Юсова, останні події на території Білгородської та Курської областей, інциденти на промислових підприємствах, на нафтопереробних заводах, військових підприємствах разом з потоком ліквідованих і поранених окупантів, які повертаються на територію РФ з України, матимуть наслідки для режиму Путіна.

"Вони впливають і накопичують ефект втоми від дій Путіна. І, безумовно, це буде мати свої наслідки, своє продовження", - зауважив він.