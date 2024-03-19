"Эффект усталости от действий Путина": в ГУР рассказали об отношении россиян к руководству РФ

В России среди населения все больше накапливается усталость от путинского режима и, в частности, от последствий начатой диктатором Путиным войны против Украины.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Можем констатировать, что действительно все больше россиян ощущают на себе последствия войны, которую пути принесли не только в Украину, но и на территорию России", - отметил представитель ГУР.

По словам Юсова, последние события на территории Белгородской и Курской областей, инциденты на промышленных предприятиях, на нефтеперерабатывающих заводах, военных предприятиях вместе с потоком ликвидированных и раненых оккупантов, возвращающихся на территорию РФ из Украины, будут иметь последствия для режима Путина.

"Они влияют и накапливают эффект усталости от действий Путина. И безусловно, это будет иметь свои последствия, свое продолжение", - отметил он.