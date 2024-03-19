"Эффект усталости от действий Путина": в ГУР рассказали об отношении россиян к руководству РФ
В России среди населения все больше накапливается усталость от путинского режима и, в частности, от последствий начатой диктатором Путиным войны против Украины.
Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Можем констатировать, что действительно все больше россиян ощущают на себе последствия войны, которую пути принесли не только в Украину, но и на территорию России", - отметил представитель ГУР.
По словам Юсова, последние события на территории Белгородской и Курской областей, инциденты на промышленных предприятиях, на нефтеперерабатывающих заводах, военных предприятиях вместе с потоком ликвидированных и раненых оккупантов, возвращающихся на территорию РФ из Украины, будут иметь последствия для режима Путина.
"Они влияют и накапливают эффект усталости от действий Путина. И безусловно, это будет иметь свои последствия, свое продолжение", - отметил он.
Недовольство среди россиян политикой Путина
Следует заметить, что в России все больше нарастают враждебные настроения против действующего куроводства страны.
В частности, граждане РФ стали все чаще выходить на акции протеста с призывом вернуть родственников-оккупантов домой. Впрочем, такие действия быстро подавляются силовиками путинского режима.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения на территории России систематически проводят диверсии на стратегических объектах и российские партизаны, выступающие против агрессии Кремля.
Также на недавних "выборах" в РФ россияне в разных регионах прибегали к массовой порче урн для бюллетеней. В частности, враждебно настроенные на процесс "голосования" граждане РФ обливали их зеленкой, жгли и взрывали избирательные участки.
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