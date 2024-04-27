"Едмонтон" знищив "Лос-Анджелес", "Рейнджерс" утретє перемогли: відео всіх шайб вечора НХЛ

У столиці США "Кепіталз" повели в дебюті після влучного кидка Карлсона під поперечину. Проте, "Рейнджерс" відповіли двома шайбами ще до кінця стартового періоду. Спершу Крайдер підправив "диск" перед воротами після кидка Зібанеджада, а потім Гудроу з близької відстані переграв Ліндгрена в меншості.

У другій 20-хвилинці "синьосорочечники" закріпили власну перевагу. Цього разу "Нью-Йорк" зумів реалізувати більшість – Трочек у дотик замкнув передачу Зібанеджада. "Рейнджерс" уже в наступному поєдинку зможуть закрити серію.

Програли господарі льоду і в Нешвіллі. "Ванкувер" у першому та другому періодах по разу скористався чисельною перевагою на майданчику. Для початку Міллер поцілив під стійку з дистанції, а на старті другої 20-хвилинки Бесер класно розібрався на "п'ятаку".

"Предаторз" зуміли скоротити відставання під завісу зустрічі. Це Еванджеліста зі середньої відстані влучив у незахищений кут воріт Десміта. Проте, замахнутися на більше "Нешвілл" не встиг через брак ігрового часу.

Натомість у Денвері головні події припали на фінальний період. У першій 20-хвилинці "Евеланш" відкрили рахунок, коли Парізі вчасно опинився на добиванні. Однак, у другому періоді "Джетс" відповіли двома шайбами – Тоффолі відзначився з нульового кута, а Морріссі в більшості влучив під стійку від синьої лінії.

Розгніваний "Колорадо" за вирішальний відрізок вгатив аж п'ять шайб. Маккіннон зрівняв рахунок, скориставшись чисельною перевагою. Далі Нічушкін у більшості зіграв на добиванні. У рівних складах відзначилися Лехконен і Колтон. Добив "Вінніпег" кидком у порожні ворота Тейвз.

Нарешті в Лос-Анджелесі "Ойлерз" шокували господарів трьома шайбами в першому періоді. Спершу Хайман проштовхнув шайбу за лінію після помилки оборони "Кінгз". Згодом Драйзайтль з лівої зони вкидання влучив у ближній кут. А потім Макдевід самотужки розібрався з Телботом у більшості.

У другій 20-хвилинці команди обмінялися голами. На шайбу оборонця "Лос-Анджелеса" Дауті в незахищені ворота відповів Кейн, який підставив ключку під кидок Сісі. А в третьому періоді "Едмонтон" ще двічі провів майстер-клас із реалізації більшості. Шайби в актив записали Хайман і Драйзайтль, а Макдевід і Ньюджент-Гопкінс двічі стали асистентами.

Усі результати вечора в НХЛ: