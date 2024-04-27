"Эдмонтон" уничтожил "Лос-Анджелес", "Рейнджерс" с третьей победой: видео всех шайб вечера НХЛ

В столице США "Кэпиталз" повели в дебюте после точного броска Карлсона под перекладину. Однако "Рейнджерс" ответили двумя шайбами еще до конца стартового периода. Сначала Крайдер подправил "диск" перед воротами после броска Зибанеджада, а затем Гудроу с близкого расстояния переиграл Линдгрена в меньшинстве.

Во второй 20-минутке "синерубашечники" закрепили собственное преимущество. В этот раз "Нью-Йорк" сумел реализовать большинство – Трочек в касание замкнул передачу Зибанеджада. "Рейнджерс" уже в следующем поединке сможет закрыть серию.

Проиграли хозяева льда и в Нэшвилле. "Ванкувер" в первом и втором периодах воспользовался численным преимуществом на площадке. Для начала Миллер попал под штангу с дистанции, а на старте второй 20-минутки Бесер классно разобрался на "пятаке".

"Предаторз" сумели сократить отставание под занавес встречи. Это Эванджелиста со среднего расстояния попал в незащищенный угол ворот Десмита. Однако, замахнуться на большее "Нэшвилл" не успел из-за нехватки игрового времени.

В Денвере же главные события пришлись на финальный период. В первой 20-минутке "Эвеланш" открыли счет, когда Паризи вовремя оказался на добивании. Однако, во втором периоде "Джетс" ответили двумя шайбами – Тоффоли отличился с нулевого угла, а Моррисси в большинстве попал под штангу от синей линии.

Разгневанный "Колорадо" за решающий отрезок вколотил пять шайб. Маккиннон сравнял счет, воспользовавшись численным преимуществом. Далее Ничушкин в большинстве сыграл на добивании. В равных составах отличились Лехконен и Колтон. Добил "Виннипег" броском в пустые ворота Тейвз.

Наконец в Лос-Анджелесе "Ойлерз" шокировали хозяев тремя шайбами в первом периоде. Сначала Хайман протолкнул шайбу за линию после ошибки обороны "Кингз". Вскоре Драйзайтль из левой зоны вбрасывания попал в ближний угол. А потом Макдэвид самостоятельно разобрался с Тэлботом в большинстве.

Во второй 20-минутке команды обменялись голами. На шайбу защитника "Лос-Анджелеса" Даути в незащищенные ворота ответил Кейн, подставивший клюшку под бросок Сиси. А в третьем периоде "Эдмонтон" еще дважды провел мастер-класс по реализации большинства. Шайбы в актив записали Хайман и Драйзайтль, а Макдэвид и Ньюджент-Хопкинс дважды стали ассистентами.

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