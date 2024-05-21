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"Едмонтон" переграв "Ванкувер" і став фіналістом Західної конференції НХЛ: відео

Фото: "Нафтовики" пробилися у фінал (x.com/EdmontonOilers)
Автор: Антон Федорців

"Едмонтон Ойлерз" закрили півфінальну серію Заходу Національної хокейної ліги виїзною перемогою над "Ванкувер Кенакс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НХЛ, Кубок Стенлі, Західна конфереція, 2-й раунд

"Ванкувер" – "Едмонтон" – 2:3 (0:0, 0:3, 2:0); серія – 3:4

Шайби: Гарланд, 51:27, Гронек, 55:24 – Сісі, 21:16, Хайман, 25:50, Ньюджент-Гопкінс, 35:22

 

 

У першому періоді команди нечасто доводили справу до небезпеки. Фактично занотувати варто було два виходи 1 в 0. Утім, і Задоров, і Браун не зуміли переграти воротарів "Ойлерз" і "Кенакс" відповідно.

Зате в другій 20-хвилинці "Едмонтон" повністю домінував. Відкрив рахунок Сісі, який влучно кинув у ближній кут зі середньої дистанції. Згодом Хайман вдало підправив шайбу після дальнього кидка Бушара. А потім Ньюджент-Гопкінс у більшості зреагував на відскок від борта та кинув у незахищений кут.

У третьому періоді "Ванкувер" лише встиг скоротити відставання до мінімуму. Спершу Гарланд після перехоплення на чужій половині класно кинув під стійку. А потім Гронек від синьої лінії "прошив" трафік перед воротами Скіннера.

На більше "Кенакс" не вистачило. Отже, "Ойлерз" перемогли в серії 1/2 фіналу та позмагаються за путівку до фіналу Кубка Стенлі з "Далласом". Перший матч відбудеться в ніч проти п'ятниці, 24 травня.

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