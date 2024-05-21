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"Эдмонтон" обыграл "Ванкувер" и стал финалистом Западной конференции НХЛ: видео

Фото: "Нефтяники" пробились в финал (x.com/EdmontonOilers)
Автор: Антон Федорцив

"Эдмонтон Ойлерз" закрыл полуфинальную серию Запада Национальной хоккейной лиги выездной победой над "Ванкувер Кэнакс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Кубок Стэнли, Западная конференция, 2-й раунд

"Ванкувер" – "Эдмонтон" – 2:3 (0:0, 0:3, 2:0); серия – 3:4

Шайбы: Гарланд, 51:27, Гронек, 55:24 – Сиси, 21:16, Хайман, 25:50, Ньюджент-Хопкинс, 35:22

 

 

В первом периоде команды редко доводили дело до опасности. Фактически записать стоило два выхода 1 в 0. Впрочем, и Задоров, и Браун не сумели переиграть вратарей "Ойлерз" и "Кэнакс" соответственно.

Зато во второй 20-минутке "Эдмонтон" полностью доминировал. Открыл счет Сиси, метко бросивший в ближний угол со средней дистанции. Впоследствии Хайман удачно подправил шайбу после дальнего броска Бушара. А затем Ньюджент-Хопкинс в большинстве среагировал на отскок от борта и бросил в незащищенный угол.

В третьем периоде "Ванкувер" лишь успел сократить отставание до минимума. Сначала Гарланд после перехвата на чужой половине классно бросил под штангу. А затем Гронек от синей линии "прошил" трафик перед воротами Скиннера.

На большее "Кэнакс" не хватило. Итак, "Ойлерз" победили в серии 1/2 финала и сразятся за путевку в финал Кубка Стэнли с "Далласом". Первый матч состоится в ночь на пятницу, 24 мая.

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