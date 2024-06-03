ua en ru
Пн, 03 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Едмонтон" переграла "Даллас" і став другим фіналістом Кубка Стенлі

Едмонтон, Понеділок 03 червня 2024 10:55
UA EN RU
"Едмонтон" переграла "Даллас" і став другим фіналістом Кубка Стенлі Фото: Коннор Макдевід набрав два пункти за матч (x.com/EdmontonOilers)
Автор: Антон Федорців

"Едмонтон Ойлерз" на домашньому льоду закрили фінальну серію Західної конференції Національної хокейної ліги проти "Даллас Старз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НХЛ, Кубок Стенлі, Західна конфереція, фінал

"Едмонтон" – "Даллас" – 2:1 (2:0, 0:0, 0:1); серія – 4:2

Шайби: Макдевід, 04:17, Хайман, 15:42 – Марчмент, 49:18

"Нафтовики" повели в дебюті зустрічі. Справжній гол-красень у більшості оформив Макдевід. Він пройшов двох оборонців у лівому колі атаки та пробив повз Оттінджера.

Згодом лідер "Едмонтона" спробував роль асистента. За нової чисельної переваги "Ойлерз" він перебрав на себе увагу опонентів і віддав у центр на вільного Хаймана. А той у два дотики відправив шайбу в кут воріт "Старз".

Увесь другий період і половину третього "Даллас" намагався повернутися в гру. Зрештою, Марчмент розмочив рахунок у масованій атаці техасців. Фінальні хвилини "Старз" провели в штурмі воріт "Ойлерз", але відзначитися вдруге так і не зуміли.

Отже, "Едмонтон" виграв серію і тепер готуватиметься до фіналу сезону проти "Флориди". Фінальна серія триватиме до чотирьох перемог однієї з команд. Перший матч відбудеться в Санрайзі в ніч проти неділі, 9 червня.

До слова, напередодні "Флорида" вчетверте перемогла "Рейнджерс" у фіналі Східної конференції НХЛ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ Хокей
NEWS
У Зеленського анонсували позитивні рішення щодо ППО найближчим часом
У Зеленського анонсували позитивні рішення щодо ППО найближчим часом
DAILY
Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО