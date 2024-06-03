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"Эдмонтон" обыграла "Даллас" и стал вторым финалистом Кубка Стэнли

Эдмонтон, Понедельник 03 июня 2024 10:55
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"Эдмонтон" обыграла "Даллас" и стал вторым финалистом Кубка Стэнли Фото: Коннор Макдэвид набрал два пункта за матч (x.com/EdmontonOilers)
Автор: Антон Федорцив

"Эдмонтон Ойлерз" на домашнем льду закрыли финальную серию Западной конференции Национальной хоккейной лиги против "Даллас Старз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Кубок Стэнли, Западная конференция, финал

"Эдмонтон" – "Даллас" – 2:1 (2:0, 0:0, 0:1); серия – 4:2

Шайбы: Макдэвид, 04:17, Хайман, 15:42 – Марчмент, 49:18

"Нефтяники" повели в дебюте встречи. Настоящий гол-красавец в большинстве оформил Макдэвид. Он прошел двух защитников в левом кругу атаки и пробил мимо Оттинджера.

Затем лидер "Эдмонтона" попробовал роль ассистента. При новом численном преимуществе "Ойлерз" он взял на себя внимание оппонентов и отдал в центр на свободного Хаймана. А тот в два касания отправил шайбу в угол ворот "Старз".

Весь второй период и половину третьего "Далласа" пытался вернуться в игру. В конце концов, Марчмент размочил счет в массированной атаке техасцев. Финальные минуты "Старз" провели в штурме ворот "Ойлерз", но отличиться во второй раз так и не сумели.

Итак, "Эдмонтон" выиграл серию и теперь будет готовиться к финалу сезона против "Флориды". Финальная серия продлится до четырех побед одной из команд. Первый матч состоится в Санрайзе в ночь на воскресенье, 9 июня.

К слову, накануне "Флорида" в четвертый раз победила "Рейнджерс" в финале Восточной конференции НХЛ.

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