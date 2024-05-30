"Едмонтон" оформив камбек проти "Далласа" у фінальній серії Західної конференції НХЛ

НХЛ, Кубок Стенлі, Західна конфереція, фінал

"Едмонтон" – "Даллас" – 5:2 (2:2, 2:0, 1:0); серія – 2:2

Шайби: Маклауд, 13:30, Бушар, 16:17, Янмарк, 34:31, Драйзайтль, 35:22, Екгольм, 58:07 – Джонстон, 00:58, Лінделл, 05:29

"Старз" у дебюті зустрічі оформили дві шайби. Спершу Джонстон із лівої зони вкидання відправив шайбу в дальній кут. А потім Лінделл із рикошетом від оборонця подвоїв перевагу техасців.

Утім, "Ойлерз" відігралися ще до кінця першого періоду. Прізвища голеадорів стали несподіваними. Нападник другої ланки Маклауд розібрався на добиванні з "п'ятака", а оборонець Бушар добив шайбу за лінію після парируваного кидка Макдевіда.

У другій 20-хвилинці "Едмонтон" відзначився ще двічі. Янмарк реалізував контратаку "нафтовиків" у меншості, а Драйзайтль переграв Оттінджера з близької відстані. Добив "Даллас" Екгольм, який розписався в порожніх воротах гостей на останній хвилині.

Отже, у фінальній серії конференції рахунок став рівним – 2:2. Наступний матч відбудеться в Техасі в ніч проти суботи, 1 червня. Потім серія повернеться до Альберти.