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"Эдмонтон" оформил камбэк против "Далласа" в финальной серии Западной конференции НХЛ

Фото: Райан Маклауд заложил основы волевой победы "Ойлерз" (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорцив

"Эдмонтон Ойлерз" одержали домашнюю победу над "Даллас Старз" в рамках Кубка Стэнли-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Кубок Стэнли, Западная конференция, финал

"Эдмонтон" – "Даллас" – 5:2 (2:2, 2:0, 1:0); серия – 2:2

Шайбы: Маклауд, 13:30, Бушар, 16:17, Янмарк, 34:31, Драйзайтль, 35:22, Экхольм, 58:07 – Джонстон, 00:58, Линделл, 05:29

 

 

"Старз" в дебюте встречи оформили две шайбы. Сначала Джонстон из левой зоны вбрасывания отправил шайбу в дальний угол. А потом Линделл с рикошетом от защитника удвоил преимущество техасцев.

Впрочем, "Ойлерз" отыгрались еще до конца первого периода. Фамилии голеадоров стали неожиданными. Нападающий второго звена Маклауд разобрался на добивании с "пятака", а защитник Бушар добил шайбу за линию после парированного броска Макдэвида.

Во второй 20-минутке "Эдмонтон" отличился еще дважды. Янмарк реализовал контратаку "нефтяников" в меньшинстве, а Драйзайтль переиграл Оттинджера с близкого расстояния. Добил "Даллас" Экхольм, расписавшийся в пустых воротах гостей на последней минуте.

Итак, в финальной серии конференции счет стал равным – 2:2. Следующий матч состоится в Техасе в ночь на субботу, 1 июня. Затем серия вернется в Альберту.

К слову, накануне "Флорида" дома обыграла "Рейнджерс" в овертайме.

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