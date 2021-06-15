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Єдиний підхід: США і ЄС створять діалог високого рівня щодо Росії

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Брюссель, Вівторок 15 червня 2021 18:58
Єдиний підхід: США і ЄС створять діалог високого рівня щодо Росії Фото: президент США Джо Байден (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На саміті США і Євросоюзу сторони домовилися створити діалог високого рівня щодо Росії. Вашингтон і Брюссель матимуть єдиний підхід до російського питання.

Про це йдеться в підсумковій заяві саміту ЄС - США.

"Ми залишаємося єдині в принциповому підході щодо Росії і готові дати рішучу відповідь на негативну поведінку і шкідливу діяльність... Для координації нашої політики і дій ми плануємо встановити діалог високого рівня між ЄС і США щодо Росії", - йдеться в заяві.

Також Вашингтон і Брюссель засудили дії Росії з підриву суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України та Грузії. Крім того, Москву закликають забезпечити безпечну роботу іноземних дипломатичних представництв.

"Ми закликаємо Росію припинити безперервні репресії проти громадянського суспільства, опозиції та незалежних ЗМІ і звільнити всіх політичних в'язнів", - йдеться в документі.

При цьому США і ЄС зберігають з Росією канали зв'язку для співпраці в областях, що становлять спільний інтерес.

Нагадаємо, напередодні саміт НАТО закликав Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі.

Крім того, за підсумками цього саміту РФ звинуватили у використанні агресивної і безвідповідальної ядерної риторики.

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