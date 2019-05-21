Единый билет в транспорте теперь можно добавить в Apple Wallet

Скоро подобная возможность появится и у владельцев смартфонов на операционной системе Android, заявили в КГГА
Владельцы транспортных карт Kyiv Smart Card, которые пользуются смартфонами на базе iOS, теперь могут добавить приобретенный QR-билет в Apple Wallet. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент информационно-коммуникационных технологий.
Для того чтобы, добавить QR-билет, необходимо:
"В Департамент поступали обращения от пассажиров с просьбой создать соответствующий функционал. Мы реализовали такую возможность. Теперь, чтобы оплатить проезд, нужно только выбрать в Apple Wallet добавленный QR-билет и преподнести iphone или Apple Watch к валидатору. Со временем подобная возможность появится и у владельцев смартфонов на операционной системе Android", - отметил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.
Напомним, 1 ноября в киевском общественном транспорте запустили в тестовом режиме единый билет.